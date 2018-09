D-Day voor Kavanaugh: hier gaat het over

Brett Kavanaugh wordt vandaag in de Senaatcommissie voor Justitie in Amerika verhoord over de beschuldigingen van seksueel wangedrag. Daar zal men onder andere bepalen of hij kandidaat-rechter bij het Hooggerechtshof blijft. Waarom is de kandidatuur van de man plots omstreden en wie zijn die vrouwen die de conservatieve rechter beschuldigen?

Voor de eerste aantijgingen ging het Brett Kavanaugh voor de wind. De 53-jarige man was (en is nog steeds) kandidaat-rechter voor het Hooggerechtshof. Het was Donald Trump die hem voor het hoogste gerechtsorgaan van de Verenigde Staten nomineerde. Dat deed hij niet zomaar. Kavanaugh staat immers bekend als erg conservatief te zijn. Als hij zou toetreden tot het selecte clubje rechters in het Hooggerechtshof, zou de meerderheid conservatief zijn.

In het Hooggerechtshof zetelen negen rechters die besluiten nemen over de meest belangrijke maatschappelijke onderwerpen van het land. In dat Hooggerechtshof zetelt overigens nog steeds een rechter, Clarence Thomas, die eerder al beschuldigd werd van seksueel wangedrag. Thomas zijn kandidatuur werd niet ingetrokken. Later vandaag zal blijken of dat bij Kavanaugh wel gebeurt.

(Lees verder onder de tekst)

Christine Blasey Ford

Enkele weken geleden werd de rechter door een eerste vrouw beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Christine Blasey Ford (51) is psychologieprofessor aan de universiteit van Californië en ging naar dezelfde middelbare school als Kavanaugh.

Daar zou de man haar tijdens een feestje hebben aangerand, althans hij probeerde. Blasey was toen 15 jaar, Kavanaugh was twee jaar ouder en “stomdronken”. De vrouw beweert dat hij haar in een kamer dwong waar hij haar trachtte aan te randen terwijl een vriend toekeek. Gelukkig kon ze tijdig ontkomen.

"Burgerplicht"

Blasey treedt zoveel jaren later pas naar voren omdat ze meent dat het haar “burgerplicht” is: “Die weegt zwaarder dan mijn angst voor eventuele gevolgen.” Een leugendetector gaf alvast aan dat ze de waarheid sprak. Verder lijken haar verhalen erg consistent te zijn wat van de vrouw een betrouwbare bron maakt.

Niet enkel Kavanaugh wordt vandaag verhoord, ook Blasey zal getuigen voor de Senaat.

Deborah Ramirez en Julie Swetnick

Kavanaugh zit met andere woorden in nauwe schoentjes. De beschuldigingen van minstens twee andere vrouwen helpen daar natuurlijk niet bij. Een tweede vrouw, Deborah Ramirez (53), beweerde enkele dagen na de getuigenis van Blasey dat de kandidaat-rechter tijdens een drankspelletje op de universiteit van Yale zijn penis voor haar gezicht liet bungelen.

Gisteren stapte tenslotte nog een derde vrouw naar voren. Julie Swetnick beweert dat ze slachtoffer is van groepsverkrachting waarbij Brett Kavanaugh aanwezig was. De feiten zouden zich hebben voorgedaan in 1982. “Ze deden iets in mijn drankje waardoor ik me niet kon verzetten”, zegt ze in haar verklaring.

“Uitzonderlijk intelligente man”

Kavanaugh weigert zich intussen terug te trekken als kandidaat-rechter. Hij ontkent de beschuldigingen statig en hoopt dat zijn reputatie snel in ere hersteld wordt. Ook Trump wijst met zijn vinger naar de slachtoffers die eerst bewijzen wil zien. Intussen zegt hij wel dat hij “overtuigd kan worden” van de schuld van Kavanaugh. In dat geval is het mogelijk dat hij op zijn beslissing terugkomt om de man voor te dragen als kandidaat-rechter. Maar dat zou hij erg jammer vinden, zei hij nog tijdens een speech in New York: “Kavanaugh is immers een uitzonderlijk intelligente man.”

De overige Republikeinen vrezen wel voor de gevolgen. Als er vandaag gehoor wordt gegeven aan de getuigenis, zal dat heel wat weerstand oproepen bij vrouwelijke kiezers. En dat vlak voor de tussentijdse verkiezingen. Bovendien werd ook president Trump reeds door twaalf vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Kavanaugh kan door sommigen beschouwd worden als de zoveelste Republikein in het rijtje.