Cuba start (eindelijk) met mobiel internet

De Cubaanse overheid is begonnen met mobiel internet toe te laten voor een beperkt aantal gebruikers. Tegen het einde van het jaar zou het project over het hele land worden uitgerold.

Cuba is een van de laatste landen op het Westelijk halfrond dat nog amper internetconnectie heeft. Tot 2013 was internet zelfs enkel beschikbaar in toeristische hotels en ook daar was de toegang slecht en bijzonder duur.

Prioriteit

De Cubaanse overheid heeft er sindsdien een prioriteit van gemaakt om de connectiviteit te verbeteren. Zo werden er al beperkt cybercafés en wifi-hotspots geïnstalleerd. Stilaan werden ook huizen aangesloten op het internet.

Prijs

Hoeveel mobiele data er zal kosten, is momenteel nog onduidelijk. Er wordt gevreesd dat de prijzen zo hoog zullen liggen, dat weinig Cubanen er echt van zullen gebruik kunnen maken. Wifi kost er bijvoorbeeld nu ongeveer 1 dollar per uur. Dat is bijzonder veel als je weet dat de meeste Cubanen amper 30 dollar per maand verdienen.