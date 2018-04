Cuba krijgt een nieuwe president

Cuba staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk. De Nationale Assemblee van Cuba komt bijeen en kiest vandaag of morgen een opvolger voor president Raúl Castro (86), die na twee ambtstermijnen afzwaait.

Castro had al bij zijn herverkiezing in februari 2013 verklaard dat het zijn laatste ambtstermijn zou zijn. Hij zal wel hoofd blijven van de Communistische Partij. Het parlement heeft vandaag en morgen uitgetrokken voor het kiezen van een opvolger.

Wie wordt het?

Zijn opvolger wordt naar alle waarschijnlijkheid de 57-jarige Miguel Díaz-Canel, die sinds 2013 vicepresident onder Castro is. Hoewel Diaz-Canel behoort tot de post-revolutionaire generatie, wordt hij gezien als een man van het regime, een trouwe communist die geduldig opklom in de partijgeledingen. Er gold consensus om hem te verkiezen tot opvolger van Castro, vandaag of morgen zal definitief blijken of hij effectief de nieuwe president van Cuba wordt.

Raul Castro nam tijdelijk de macht over toen de gezondheidstoestand van zijn broer in 2006 verslechterde, maar in 2008 werd hij president. Acht jaar later stierf Fidel op 90-jarige leeftijd. Met de verkiezing van een nieuwe president zal de hoogste leiding van het land voor het eerst in bijna zestig jaar niet meer in handen zijn van een Castro.