Gisteren was het 60 jaar geleden dat de revolutie in Cuba werd beëindigd. De revolutie begon in 1953 met de beweging van Fidel en Raul Castro. Het einde kwam pas op 1 januari 1959 na een guerrilla van meer dan 5 jaar. Sindsdien heerst de Communistische Partij die door Fidel Castro werd opgericht. Het is nu zijn broer Raul die de leiding heeft over de partij.