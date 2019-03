Cruiseschip moet 1.300 passagiers evacueren

Voor de westelijke kust van Noorwegen heeft een cruiseschip in winderige condities motorpech gekregen. Daardoor is het op drift naar het vasteland. Zo'n 1.300 passagiers worden per helikopter geëvacueerd.

De Viking Sky heeft een noodoproep uitgezonden, laten de Noorse autoriteiten op Twitter weten. "De boot heeft nog maar een functionerende motor en er waait een sterke wind. We willen de mensen dus aan wal krijgen", verklaart politiechef Tor Andre Franck.

Rond 16.30 uur waren al een honderdtal mensen geëvacueerd door vijf helikopters. Die kunnen elk telkens tussen de 15 en 20 mensen per keer redden. "Het gaat nog veel tijd in beslag nemen om iedereen te evacueren", aldus Franck. Het incident vond rond 14 uur plaats op ongeveer 2,5 zeemijl van de regio Møre og Romsdal, in het westen van het land. Daar vonden al verschillende schipbreuken plaats. "Het is gevaarlijk om motorproblemen te hebben in deze wateren, waar veel riffen zijn", klinkt het nog.

Andere schepen werden naar het gebied gestuurd en op het land is er een centrum geopend om de geëvacueerde mensen op te vangen. Momenteel is er sprake van slechts één lichtgewonde. Op het einde van de namiddag was een sleepboot onderweg naar de Viking Sky, in de hoop het cruiseschip naar een nabijgelegen haven te trekken, waar de passagiers aan wal zouden kunnen gaan. "Het schip is stabiel", klinkt het nog.