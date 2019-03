Crew Dragon van SpaceX met succes gelanceerd

Op de Amerikaanse lanceerbasis Cape Canaveral in Florida is de Crew Dragon gelanceerd, een ruimtecapsule van het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk. De operatie is succesvol verlopen en de stuwraketten zijn intussen teruggekeerd naar de aarde.

De capsule vliegt nu zelfstandig in de ruimte. Als alles goed gaat, moet SpaceX in juli voor de allereerste keer astronauten naar het internationaal ruimtestation ISS brengen. Het zou voor het eerst zijn dat een commercieel bedrijf zoiets doet.

Vandaag is alleen een dummy aan boord: Ripley, naar de heldin uit de bekende Alien-films. Ripley is voorzien van sensoren om te kijken welke krachten echte astronauten zouden ondergaan en doorheen de capsule is er ook een waaier aan meetinstrumenten.

Lukt de test, dan zullen er in theorie nog voor het einde van het jaar twee astronauten met de Crew Dragon reizen.

Zowat acht jaar geleden stopten de VS met autonome bemande ruimtevluchten. Sinds 2011 staat Rusland vanop de basis Bajkonoer in Kazachstan in voor het transport van Amerikaanse astronauten naar en van het ISS.