Crash Cuba: tweede zwarte doos terecht

Onderzoekers hebben de tweede zwarte doos van het gecrashte passagiersvliegtuig in Cuba teruggevonden. Dat melden de autoriteiten in Havana. Bij die crash vielen 111 doden.

De andere zwarte doos werd al een dag later teruggevonden. Die was in “goede staat”. Mogelijk komt er meer duidelijkheid over de oorzaak van de crash, nu ook de tweede zwarte doos gevonden is.

De bijna veertig jaar oude Boeing 737-200 van de Mexicaanse luchtvaartmaatschappij Damojh Aerolíneas voerde op 18 mei een binnenlandse vlucht uit van Havana naar Holguin. Kort na het opstijgen, stortte het toestel neer. In totaal vielen er 111 doden. De Mexicaanse luchtvaartautoriteiten hebben Damojh Aerolíneas tijdelijk geschorst.

Bekijk ook: