In Corsica blijft de brandweer vechten tegen het vuur

De situatie in de buurt van Calenzana in het departement Haute-Corse, waar bosbranden afgelopen weekend meer dan 1.200 hectaren in vlammen lieten opgaan, is vannacht niet veranderd. Dat meldt de brandweer, die doen vandaag opnieuw een poging om de vuurzee te bestrijden.

"De situatie is niet veranderd. Nu willen we vermijden dat het vuur het Bonifato-bos bereikt", laat een woordvoerder van de brandweerdienst weten. De wind speelt de hulpverleners nog parten. Hoewel de windvlagen al minder sterk zijn dan de voorbije dagen, waarschuwt Météofrance maandag opnieuw voor "hevige wind" op het eiland. De branden die zaterdagavond uitbraken en aangewakkerd zijn.