Correspondente Greet De Keyser: "dit is het grootste gezichtsverlies voor Trump sinds hij president is"

"Trump heeft zijn muur niet gekregen, de shutdown is opgeheven, het is dus 1 - 0 voor de Democraten", zegt Greet De Keyser, VTM NIEUWS-correspondente vanuit de VS.

Het moet hard aankomen bij de Amerikaanse president Donald Trump. Hij moet zijn eisen voor een muur aan de Mexicaanse grens voorlopig inslikken om een tijdelijk einde te maken aan de shutdown. Een deel van de Amerikaanse overheidsdiensten lag al 35 dagen plat en dat werd onhoudbaar. Trump heeft nu drie weken om met de Democraten een akkoord te bereiken.

Sinds 21 december zaten 800.000 Amerikaanse ambtenaren zonder werk en zonder inkomen. Velen konden of wilden niet meer komen werken. Vooral op de luchthavens is de opluchting nu groot want door het tekort aan personeel hadden veel vliegtuigen vertraging of kwamen ze gewoon niet meer aan.

