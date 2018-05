Conte wordt nieuwe premier van Italië

Ruim twee maanden na de Italiaanse verkiezingen, hebben de populistische partijen Vijfsterrenbeweging en Lega de 54-jarige Giuseppe Conte voorgedragen als premier. Dat heeft Luigi Di Maio, de leider van de Vijfsterrenbeweging, aangekondigd.

De 54-jarige Conte is een nieuweling in de politiek. Hij is een jurist die privaatrecht onderwijst in Firenze en Rome. Hij is gespecialiseerd in administratief recht. De Italiaanse president Sergio Mattarella moet de voordracht nog goedkeuren. Mogelijk kan de nieuwe regering dan nog deze week de eed afleggen.

Zondag was al bekendgemaakt dat Vijfsterrenbeweging en Lega een akkoord hadden over de toekomstige premier en de samenstelling van de regeringsploeg.