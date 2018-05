Giuseppe Conte, die maandag door de Vijfsterrenbeweging en Lega werd voorgedragen als premier, heeft van president Sergio Mattarella een mandaat gekregen om een regering te vormen. Dat meldt het presidentschap.

De 54-jarige Conte is een nieuweling in de politiek. Hij is een jurist die privaatrecht onderwijst in Firenze en Rome, en is gespecialiseerd in administratief recht.