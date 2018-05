Conte geen premier van Italië

In Italië heeft Giuseppe Conte geweigerd de nieuwe premier te worden, zo heeft secretaris-generaal Ugo Zampetti bekendgemaakt. Hij heeft zijn opdracht om een nieuwe regering te vormen teruggegeven omdat er geen akkoord was omtrent wie de portefeuille van Financiën zou krijgen.

Jurist Conte (53) was deze avond te gast bij president Sergio Mattarrela, die zijn zegen moest geven over de lijst met ministers. De bedoeling was dat twee populistische en eurosceptische partijen, de Lega en de Vijfsterrenbeweging, een regering zouden vormen. Woensdag hadden zij bij wijze van compromis Conte naar voren geschoven als formateur.

Vandaag heeft de leider van de Lega, Matteo Salvini, ermee gedreigd dat "er geen regering zal zijn indien er voorwaarden worden gesteld". "Wanneer wij de zekerheid hebben vrijelijk te kunnen werken, dan ben ik morgen in functie", zei Salvini. Wanneer hij dit niet zou zijn, dan moeten de Italianen opnieuw naar de stembus.

Eerder hadden Italiaanse media bericht dat Mattarella zijn veto had gesteld tegen de kandidaat die de Lega naar voren had geschoven voor de portefeuille van Financiën, met name eurocriticus Paolo Savona.

Maximum aan inspanningen

"Ik kan u verzekeren dat ik een maximum aan inspanningen en aandacht heb geleverd om deze taak (regeringsvorming) tot een goed einde te brengen en dat ik dit heb gedaan in een klimaat van volledige samenwerking met de leiders van de politieke krachten die mij hebben aangewezen", zei Conte aan de pers.

Politieke crisis

De beslissing betekent een crisis in het Italiaanse politieke landschap. Begin maart wonnen de Vijfsterrenbeweging en het radicaal rechtse Lega nog de verkiezingen in Italië. Conte werd toen voorgesteld als compromiskandidaat. Afgelopen woensdag kreeg hij van president Mattarella de toestemming om een regering te volgen. Vanavond werd duidelijk dat Giuseppe Conte de rol van premier toch niet op zich zal nemen.

Nieuwe verkiezingen?

"Wat er nu verder moet gebeuren, zal de komende dagen moeten blijken", zegt politicoloog Hendrik Vos aan VTM NIEUWS. "Het is mogelijk dat er nieuwe verkiezingen komen, maar het kan ook dat er op zoek gegaan wordt naar een nieuwe kandidaat-premier, die wel slaagt waar Conte faalde, het bij elkaar houden van de twee partijen."

Vos benadrukte ook dat Italië een land is dat al heel vaak verkiezingen kende en zeker niet altijd politiek stabiel is geweest. "Het land slaagt er wel in bestuurd te blijven en zichzelf overeind te houden. Wie dan precies de regering leidt, doet er precies niet altijd toe", zegt Hendrik Vos.

Lees ook: