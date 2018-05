Conte dan toch premier van Italië

88 dagen na de stemming van 4 maart is er in Italië een akkoord bereikt: de Lega en de Vijfsterrenbeweging zijn het eens over de voorwaarden om een nieuwe regering te vormen. De politieke neofiet Giuseppe Conte zou de nieuwe premier worden, hij ontmoette vanavond om 21 uur president Sergio Mattarella en mag nu een nieuwe regering vormen.

Eerder deze week was er nog een duidelijke crisis in het Italiaanse politieke landschap. President Matterella weigerde om de eurosceptische Paolo Savona te benoemen als minister van Financiën, en duidde de econoom Carlo Cottarelli aan om een zakenregering te vormen.

De Lega wilde snel nieuwe verkiezingen, maar de Vijfsterrenbeweging heeft de Lega overhaald om een regering te vormen zonder Paolo Savona als minister van Financiën. Daardoor zijn geen verkiezingen nodig. Cottarelli gaf zijn opdracht vanavond terug.

Luigi Di Maio, leider van de populistische Vijfsterrenbeweging, en Matteo Salvini worden beide vice-premier in die nieuwe Italiaanse regering. Di Maio wordt daarnaast minister van Werk en Economische Ontwikkeling. Salvini krijgt voor Binnenlandse Zaken. In het nieuwe voorstel wordt Savona bevoegd voor Europese aangelegenheden.

