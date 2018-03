Concerttickets en eten in ruil voor stem

De regering in Rusland doet er alles aan om de mensen naar het stemlokaal te lokken. Zo krijgen de mensen gratis voedsel, concerttickets of kunnen ze gratis een medische screening krijgen. Hier en daar duiken er ook beelden op van mensen die verschillende stembiljetten indienen. De resultaten van de presidentsverkiezing worden rond 19 uur verwacht. Nu al is zeker dat Poetin de komende zes jaar in het Kremlin blijft.

De polls voorspellen dat Poetin zeventig procent van de stemmen zal halen. Dat is bijna tien keer meer dan zijn grootste concurrent. Poetin zelf bracht deze ochtend al zijn stem uit in een groot kiesbureau in het centrum van Moskou.

(Lees verder onder de video)

Aan het einde van zijn vierde termijn zal Poetin bijna een kwarteeuw aan de macht zijn in Rusland. Alleen Stalin deed nog beter.

Uitdagers

Poetin heeft zeven uitdagers, maar eigenlijk maakt niemand echt enige kans. De meest opvallende tegenkandidaat is zonder twijfel Ksenia Sobtsjak. Met haar 36 jaar is de presentatrice en journaliste de jongste kandidaat sinds 2004.

(Lees verder onder de video)

Opkomst

De verkiezingsautoriteiten lieten alvast weten dat de opkomst op het oostelijke schiereiland Kamtsjatka in de eerste zeven uur van de verkiezing 54,1 procent bedroeg, tegenover 46,1 procent in 2012. En ook in het Siberische gebied Irkoetsk werd een stijging van zes procent genoteerd. Bij de verkiezingen van 2012 bedroeg de opkomst 64 procent.

Geloofwaardigheid

Alleen als de opkomst hoog genoeg is, blijft Poetin geloofwaardig. Er is dan ook veel geld uitgegeven om de mensen naar de stembureaus te lokken. Zo is er gratis eten, zijn er optredens en kan je je aan sommige bureaus zelfs laten testen op kanker.

Fraude?

“Af en toe lopen er berichten binnen van fraude”, zegt VTM NIEUWS-journaliste Carolien van Nunen die in Rusland is. "Zo dienen sommigen meerdere biljetten in."

(Lees verder onder de video)

Resultaten?

De eerste resultaten worden rond 19 uur vanavond bekendgemaakt. "In Siberië zijn de stemmen namelijk al een tijdje geteld", zegt van Nunen. "In Moskou wordt meestal elektronisch gestemd, dus die resultaten zullen we snel kennen.”