Communicatiechef Trump neemt ontslag

Hope Hicks, de communicatiedirecteur van de Amerikaanse president Donald Trump, neemt ontslag. Dat heeft Sarah Sanders, woordvoerster van het Witte Huis, zonet bevestigd.

"Nadat Hope Hocks gisteren tijdens een ondervraging door de FBI had toegegeven dat ze voor Trump een aantal leugens verteld heeft, neemt ze vandaag dus ontslag als Witte Huis-communicatiedirecteur", legt VTM NIEUWS-journaliste Greet De Keyser uit. "Ze was een van Trumps belangrijkste adviseurs."

Zonder enige ervaring in de politiek werd ze als 29-jarige toegevoegd aan Trumps campagneteam voor de presidentsverkiezingen. Ze werd al snel een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen en een van zijn adviseurs. Enkele maanden geleden werd ze benoemd tot communicatiedirecteur van het Witte Huis.

White lies

Het voormalige model werd gisteren ondervraagd door de FBI naar aanleiding van het onderzoek naar de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Daar gaf ze toe dat ze enkele keren 'white lies' (leugens om eigen bestwil) heeft verteld voor de president.

Witte Huis-woordvoerster Sander ontkent dat haar ontslag iets te maken heeft met die zitting van het comité naar dat onderzoek. Wat de reden dan wél is, vertelde ze niet.

Trump: "Zullen haar missen"

"Ik zal haar missen aan mijn zijde, maar toen ze me aansprak omdat ze andere kansen wil grijpen, begreep ik dat volledig", reageert Trump zelf.

WH releases praise for Hope Hicks:

TRUMP: "I will miss having her by my side but when she approached me about pursuing other opportunities, I totally understood."

KELLY: "She is strategic, poised and wise beyond her years...She has served her country with great distinction." https://t.co/8MSIhyXu9a