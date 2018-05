Commotie in Japan: trein vertrekt te vroeg

Er is commotie in Japan ontstaan omdat een trein enkele seconden te vroeg is vertrokken. De Japanse vervoersmaatschappij heeft zijn excuses aangeboden. Stiptheid is bijzonder belangrijk in het land. "Dit is onvergeeflijk", reageert treinmaatschappij.

In Japan is een trein om 7.11 uur en 35 seconden vertrokken, terwijl die pas om 7.12 uur zou vertrekken. Daardoor misten enkele passagiers hun aansluiting en moesten ze zes minuten wachten op een nieuwe trein. Dat schrijft de Nederlandse nieuwssite NOS.nl.

Onvergeeflijk

"Het grote ongemak dat wij hebben veroorzaakt is echt onvergeeflijk", schrijft de treinmaatschappij JR West in een bericht. "We zullen ons gedrag evalueren om te voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt."

Wat liep er 'fout'?

De conducteur ging er volgens lokale media van uit dat de trein om 7.11 uur moest vertrekken en dus niet om 7.12 uur. Toen hij besefte dat de trein toch een minuut later dan eerst gedacht moest vertrekken, wilde hij de deuren niet meer openen uit schrik voor vertraging.

Niet eerste keer

Het is bovendien niet de eerste keer dat er commotie ontstaat in Japan door een trein die te vroeg vertrekt. In november vertrok een trein twintig seconden te vroeg. De treinmaatschappij bood ook toen formeel zijn excuses aan.