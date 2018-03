Collega buschauffeur: "Uit lood geslagen"

Freddy Boeckmans, een collega van Rudy Veugelen die omkwam bij de buscrash in Duitsland, reageert verslagen. “We zijn een collega verloren. We zijn natuurlijk uit het lood geslagen”, vertelt Boeckmans aan VTM NIEUWS.

Boeckmans werd vandaag in allerijl opgeroepen. Hij moest de gestrande passagiers in het Duitse Weibersbrunn ophalen en hen naar hun eindbestemming in Oostenrijk brengen. De passagiers die gewond zijn, verblijven in de ziekenhuizen in de buurt.

“Rudy was een neef van mijn vrouw. Ze zeggen altijd dat je hard wordt in het beroep, het is even de knop omdraaien, spijtig genoeg”, zegt hij nog.

Wat gebeurde er?

Vannacht reed een bus van het Belgische bedrijf Linden Cars in op een vrachtwagen. Daarbij kwam de 39-jarige Veugelen om het leven, meer dan twintig anderen raakten gewond.

De oorzaak van het ongeval is nog niet het geheel duidelijk. Er is geweten dat de vrachtwagen zeer zwaar geladen was en daardoor traag reed. Waarom Veugelen niet op tijd kon remmen, is niet geweten.

