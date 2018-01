Coca-Cola wil flesjes en blikjes recycleren

Frisdrankengigant Coca-Cola wil dat al haar flesjes en blikjes tegen 2030 gerecycleerd worden. Hergebruik is één van de maatregelen die de drankengigant neemt om haar imago wat op te poetsen.

Coca-Cola is in meer dan tweehonderd landen actief en toont zich ambitieus naar de toekomst. Elk geproduceerd flesje of blikje moet tegen 2030 gerecycleerd worden en opnieuw in roulatie worden gebracht. Tegen dan wordt alles in recycleerbaar materiaal geproduceerd en wordt een systeem met statiegeld ingevoerd.

Op die manier wil het bedrijf het aantal grondstoffen dat nodig is voor de productie van flesjes en blikjes drastisch beperken en ook de afvalberg kleiner te maken. Coca-Cola engageert zich om de plastiekberg die in de oceaan is ontstaan, te verkleinen. Om dat te bereiken, heeft de Amerikaanse groep miljoenen dollars geïnvesteerd en daar komen nog ettelijke miljoenen bovenop om gebruikers te sensibiliseren om meer te gaan recycleren.

World Without Waste

De campagne kreeg de naam ‘World Without Waste’ en moet het imago van Coca-Cola opkrikken. Heel wat aandeelhouders en investeerders verwachten immers een duidelijk signaal van het bedrijf om bewuster om te gaan met materialen en het milieu.