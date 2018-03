Coca-Cola maakt alcoholisch drankje

Frisdrankgigant Coca-Cola is van plan een eerste alcoholisch drankje te lanceren. Dat melden een aantal Britse media, zoals BBC. Het gaat om een primeur in het 125-jarige bestaan van Coca-Cola.

Het nieuwe bierachtige drankje met drie tot acht procent alcohol is bestemd voor de Japanse markt. Coca-Cola zet daarmee in op Chu-Hi-drankjes. Wegens hun lage alcoholgehalte zijn die bierachtige verfrissers in Japan erg populair, zeker bij de Japanse vrouwen.

De Coca-Cola-fans moeten bijgevolg voor het drankje naar Japan, want het is weinig waarschijnlijk dat de alcopops ook in België verkrijgbaar zullen zijn.

Vernieuwing

Het is voor Coca-Cola niet de eerste vernieuwing van de laatste jaren. Ook verschillende waters en diverse soorten thee werden recent aan het gamma toegevoegd. Het frisdrankmerk speelt daarmee in op het veranderde klantengedrag van haar doelpubliek.