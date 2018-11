CNN-journalist mag Witte Huis niet meer in na ruzie met Trump

Het Witte Huis heeft de accreditatie van een CNN-journalist met wie Amerikaans president Donald Trump gisteren ruzie had gemaakt, ingetrokken. Vanuit journalistieke hoek kwam er meteen zware kritiek op de beslissing.

CNN-journalist Jim Acosta bleef op de persconferentie woensdag in het Witte Huis doorvragen over de retoriek die Trump tijdens de verkiezingscampagne had gebruikt over de migrantenkaravaan. Dit werkte de president zodanig op de zenuwen dat die op een bepaald moment zwaar uithaalde. "CNN zou beschaamd moeten zijn dat ze jou voor hen laten werken. Je bent een onbeleefd en vreselijk persoon", aldus Trump tegen Acosta.

(Lees verder onder de video)

Accreditatie ingetrokken

Na afloop werd de accreditatie van de man om nog persconferenties op het Witte Huis te mogen bijwonen, ingetrokken. "Wanneer je fake news brengt, wat CNN vaak doet, ben je een vijand van het volk", had Trump nog uitgeroepen. Zijn woordvoerster Sarah Sanders verzekerde achteraf dat de president gelooft in vrije pers en ook niet opziet tegen harde vragen over zijn beleid. Maar volgens de woordvoerster had Acosta een jonge stagiaire aangeraakt "die enkel haar job probeerde te doen". Het ging om de dame die de microfoon van de journalist probeerde af te pakken.

In een persbericht beklemtoont CNN achter zijn reporter te blijven staan. De zender noemde de opmerkingen van de president "on-Amerikaans" en beklemtoonde "dat vrije pers vitaal zijn voor de democratie".

Ook andere media hadden kritiek. De vereniging van Witte huis-correspondenten noemt de beslissing om de accreditatie van Acosta in te trekken "ona