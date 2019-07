CNN-anchor emotioneel na nieuwe tirade van Trump

CNN-anker Victor Blackwell kreeg tranen in de ogen toen hij het had over de laatste, als racistisch bestempelde, aanval van president Donald Trump op Twitter. Die was gericht aan het zwarte Congreslid Elijah Cummings en het district in Maryland dat de Democraat vertegenwoordigt. Blackwell groeide er zelf op in Baltimore. “Het zijn ook Amerikanen”, zei de presentator live op tv met gebroken stem.

Het zit er al een tijdje bovenarms op tussen Elijah Cummings en Donald Trump. Cummings is voorzitter van de Commissie van Toezicht en Hervorming en liet al een aantal onderzoeken uitvoeren naar het kabinet van Trump. Cummings hekelde onder meer Trumps aanpak van migranten die in mensonwaardige omstandigheden vastgehouden worden in opvangcentra aan de Mexicaanse grens. De Amerikaanse president reageerde daar fel op. Hij noemde Cummings een “brutale pestkop” en zijn district, waaronder belangrijke delen van het overwegend door Afro-Amerikanen bevolkte Baltimore vallen, “veel erger en gevaarlijker” dan het grensgebied met Mexico.

Besmet

“Het district van Cummings is een walgelijke, met ratten en knaagdieren besmette puinhoop. Als hij meer tijd in Baltimore zou doorbrengen, zou hij misschien kunnen helpen om deze zeer gevaarlijke en vuile plek op te ruimen”, fulmineerde Trump op Twitter. “Waarom gaat er zoveel geld naar het district van Elijah Cummings terwijl het beschouwd wordt als het slechtst gerunde en het gevaarlijkste in heel de VS? Geen mens die daar wil wonen. Waar gaat al dat geld heen? Hoeveel wordt er gestolen? Onderzoek die corrupte puinhoop maar!”

(Lees verder onder de video)

Racisme

CNN-anker Blackwell herinnerde de kijkers eraan dat Trump op gelijkaardige wijze eerder al vier vrouwelijke Democratische Congresleden met een migratie-achtergrond schoffeerde door hen op te roepen “terug te keren naar hun eigen land”. Ook toen gebruikte de president de term “infested” (aangetast, besmet). “Donald Trump heeft al meer dan 43.000 keer getweet”, zei Blackwell. “Hij heeft al duizenden mensen beledigd, van allerlei pluimage, maar als hij het over “besmettingen” heeft, dan gaat het over zwarte en bruine mensen.”

Blackwell moest toen secondelang zijn speech onderbreken en vocht zichtbaar tegen de opwellende tranen. Hij hervatte met wankele stem. “Over Cummings district zegt de president dat niemand er wil wonen. Weet je wie er wél woonde, meneer de president? Ik. Vanaf de dag dat ik uit het ziekenhuis naar huis gebracht werd tot ik er wegging om te gaan studeren. En er wonen nog altijd een hoop mensen om wie ik geef. Er zijn ongetwijfeld uitdagingen, maar de mensen zijn trots op hun gemeenschap. De mensen staan er op en gaan werken. Ze zorgen voor hun gezinnen. Ze houden van hun kinderen, die trouw aan de vlag zweren, net als de mensen die in districten van Congresleden wonen die u steunen, mijnheer. Het zijn ook Amerikanen.”

Toen ging de erg geëmotioneerde Blackwell over naar de reclameboodschappen. De Democratische partijgenoten van Cummings veroordeelden de uitspraken van Trump als racisme. “U toont nog maar eens dat u niet geschikt bent voor uw ambt”, reageerde presidentskandidaat Joe Biden. “We verwerpen allemaal de racistische aanvallen tegen hem (Cummings, jv) en ondersteunen zijn standvastige leiderschap”, zei House Speaker Nancy Pelosi.