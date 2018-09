Chinese schooldirectrice ontslagen na paaldansoptreden

De directrice van een kleuterschool in het Chinese Shenzen is ontslagen omdat ze de kinderen bij de start van het nieuwe schooljaar verwelkomde met een paaldansoptreden. In totaal zagen vijfhonderd kinderen en honderd ouders het optreden van professionele paaldansers.

Volgens een journalist die in Shenzen woont, waren er voor de zomervakantie ook al problemen. “Tien dagen lang waren er militaire ‘activiteiten’ en waren er machinegeweren en mortieren te zien bij de ingang”, schrijft hij op Twitter. Hij is nu van plan om zijn kinderen naar een andere school te sturen.

(Meer onder de tweet)

So before our kids got out of kindergarten for the summer, there was 10 days of military "activities" and displays of machine guns and mortars at the door; now the principal has welcomed them back with a strip pole dance on the flagpole bearing the PRC flag. She's gone nuts. pic.twitter.com/BJr4UI6Oq3