Chinese president krijgt Belgisch paard cadeau

Dit weekend deed de kroonprins van Abu Dhabi, Sjeik Mohammed bin Zayed Al Nahyan, een Belgisch paard cadeau aan de Chinese president Xi Jinping. Gallardo J werd in 2014 in de Kempen geboren.

De vierjarige hengst Gallardo J won in 2015 al de grootste schoonheidswedstrijd voor Arabische volbloedpaarden. In 2016 won het dier ook het WK voor Arabische volbloedpaarden in Parijs, de All Nations Cup in Aken en het EK in Lier. Dat het om een succesvol paard gaat, blijkt dus al enkele jaren.

Blijk van waardering

Afgelopen vrijdag was de Chinese president Xi Jinping op officieel bezoek in de Verenigde Arabische Emiraten. Als blijk van dank voor het strategische partnerschap tussen China en de Emiraten, schonk de kroonprins van Abu Dhabi een volbloedpaard aan de Chinese president Xi Jinping. Arabische paarden behoren tot de meest waardevolle ter wereld, het gaat dan ook om een aanzienlijk geschenk.

"Ongelofelijke eer"

“Dit is voor ons een ongelofelijke grote eer” zegt Christine Jamar, eigenares van Jadem Arabians. “Er zijn heel veel Arabische volbloedpaarden in de Emiraten. De kroonprins wou de Chinese president alleen het beste van het beste schenken. Dat hij voor Gallardo J koos is een hele eer want hoe je het ook draait of keer, Gallardo is geboren en getogen in België. Een op en top Belgisch product dus."