Chinese maatregelen tegen importheffing

De Chinese regering heeft een lijst met mogelijke importheffingen bekendgemaakt op Amerikaanse producten. Het gaat om tegenmaatregelen na de aankondiging van de Verenigde Staten dat ze de importheffingen op onder meer Chinees staal en aluminium zullen verhogen. Door de wederzijdse maatregelen wordt gevreesd voor een handelsoorlog tussen de twee economische grootmachten.

Amerikaans president Donald Trump deed zijn plan uit de doeken om de heffingen op de invoer van Chinese producten te verhogen. Volgens Trump lopen de genomen maatregelen tegen de Aziatische grootmacht, die hij beschuldigt van oneerlijke handelspraktijken en het stelen van intellectuele eigendom, op tot 60 miljard dollar (48,7 miljoen euro).

Verhoogde importtarieven

China heeft nu op zijn beurt tegenmaatregelen aangekondigd. Het gaat om verhoogde importtarieven die de VS tot 3 miljard dollar (2,4 miljard euro) kunnen kosten. Het land heeft een lijst van 128 Amerikaanse producten opgesteld die mogelijk zullen worden geviseerd. Het gaat onder meer om stalen pijpen, varkensvlees, fruit en wijn.

In een krachtig geformuleerde mededeling zegt China dat Amerikaanse heffingen op Chinees staal en aluminium "het multilateraal handelssysteem ernstig heeft beschadigd" en dat het land de beslissing zal aanvechten bij de wereldhandelsorganisatie WTO. Peking is echter "niet bang" van een handelsoorlog. "Als een handelsoorlog zou worden gestart door de VS, zal China tot het einde vechten om zijn eigen legitieme belangen te verdedigen met alle mogelijke maatregelen."