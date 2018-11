Chinees beweert baby’s resistent te hebben gemaakt tegen aids

Een Chinese wetenschapper beweert dat hij twee baby's resistent heeft gemaakt tegen aids, dankzij genetische manipulatie van de embryo's. Het gaat om een tweeling waarvan de vader besmet is met het HIV-virus. Andere wetenschappers vinden het onverantwoord om embryo's genetisch te manipuleren, die techniek staat helemaal niet op punt.

De wetenschapper heeft een stuk van een normaal gen weggeknipt bij de embryo's en vervangen door een ander gen, dat resistent is tegen HIV. De man zegt dat hij de controversiële ingreep enkel wil uitvoeren voor gezondheidsredenen. Maar veel van zijn collega's hebben daar zware bedenking bij. Want er zijn wel gemakkelijker manieren om een HIV-besmetting te voorkomen, dan door te gaan knippen in DNA.

Tot nu toe werd deze techniek enkel toegepast bij volwassenen om een dodelijke ziekte te bestrijden. In de Verenigde Staten is het zelfs verboden omdat het risico op schade aan andere genen te groot is.