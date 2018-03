China stemt president voor het leven

Het Chinese Volkscongres heeft voor president Xi Jinping de weg geëffend om tot het einde van zijn leven aan te blijven. Op zijn jaarlijkse bijeenkomst keurde het niet vrij verkozen parlement zoals verwacht een reeks omstreden maar verstrekkende grondwetswijzigingen, de eerste sinds veertien jaar, goed.

Zo is de begrenzing van het presidentieel ambt tot twee ambtstermijnen van vijf jaar afgeschaft. Xi (64) kan aldus tot zijn dood staatshoofd blijven, in plaats van het ambt in 2023 te moeten opgeven. Er waren 2.958 stemmen voor de afschaffing, twee tegen en drie onthoudingen. Er was een tweederdemeerderheid vereist.

De begrenzing van het presidentiële ambt was in 1982 in de grondwet geïntroduceerd door de toenmalige sterke man, Deng Xiaoping. Die wou een terugkeer naar een dictatoriaal regime zoals dat van Mao Zedong vermijden.