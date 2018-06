China plant strafheffingen tegen VS

In het handelsconflict met de VS heeft China zijn plannen voor vergeldingsmaatregelen concreet gemaakt. Net als de VS zal China vanaf 6 juli beginnen met het invoeren van douanetarieven ter waarde van vijftig miljard dollar, bericht het officiële nieuwsagentschap Xinhua, dat het ministerie van Handel citeert. In eerste instantie komen er heffingen van 25 procent op 545 goederen ter waarde van 34 miljard dollar.

Het begin van de strafheffingen op de overige 114 producten zal later bekendgemaakt worden. Als de VS extra douanetarieven invoert, zoals het gedreigd heeft, plant de regering "meer maatregelen", klinkt het.

VS-president Donald Trump kondigde gisteren strafheffingen af ter waarde van 50 miljard dollar tegen China. Als reactie kondigde Peking vergeldingsmaatregelen aan van vergelijkbare omvang.

Gevolgen wereldeconomie

Experten zijn bang voor ernstige gevolgen voor de wereldeconomie, als er een spiraal ontstaat waarin wederzijdse handelsbarrières worden opgetrokken. Trump legde eerder al strafheffingen op voor staal en aluminium uit de Europese Unie, Canada en Mexico. De nieuwe douanetarieven tegen China treffen vooral technologieproducten.

Trump zei aan zender Fox News dat hij geen handelsoorlog wil. In één adem zei hij dat China de Verenigde Staten al jaren uitbuit "en de VS het niet langer neemt dat het zijn technologie en intellectuele eigendom door onfaire handelspraktijken verliest".