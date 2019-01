China landt voor het eerst ooit op de 'achterkant van de maan'

De Chinese ruimtesonde Chang'e 4 is geland op de achterkant van de maan. Dat meldt de Chinese staatsomroep CGTN via Twitter. Het is voor het eerst dat een sonde op de achterzijde van de maan landt.

De sonde landde om 3.26 uur Belgische tijd. De onbemande missie is genoemd naar de Chinese godin van de maan. China is nu het eerste land dat erin geslaagd is om een (zachte) landing te maken op de achterzijde van de maan.

Dark side

Dat is de kant van de maan die we vanop aarde nooit te zien krijgen. In het Engels wordt ook soms de term ‘Dark side of the moon’ (duistere zijde van de maan) gebruikt, maar die is niet helemaal correct. De voor- en achterkant van de maan krijgen evenveel zonlicht te zien.

Oorsprong

De krater waarin Chang’e 4 nu is geland is de oudste en diepste op de maan. China hoopt daar meer informatie te vinden over de oorsprong en de evolutie van het hemellichaam.

China ontwikkelt al jaren een ambitieus ruimtevaartprogramma. De sonde, waarin een robotvoertuig zit om het maanoppervlak te exploreren en experimenten uit te voeren, werd gelanceerd op 8 december.