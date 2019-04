Chicago krijgt voor het eerst zwarte vrouw als burgemeester

In de Amerikaanse stad Chicago is Lori Lightfoot (56) verkozen tot nieuwe burgemeester. De Democrate won van haar partijgenote Toni Preckwinkle. Lightfoot wordt officieel op 20 mei pas ingezworen, maar gaat nu al de geschiedenisboeken in. Ze is niet alleen de eerste zwarte vrouw die burgemeester wordt in Chicago, ze is ook de eerste die openlijk lesbisch is.

Lightfoot volgt Rahm Emanuel op, die sinds 2011 burgemeester was van de stad en daarvoor de stafchef van voormalig president Barack Obama is geweest.

De nieuwe burgemeester wil een einde maken aan de corruptie binnen het stadsbestuur.