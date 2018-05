Chauffeur Abdeslam vrijgelaten

Hamza Attou (23), één van de verdachten in het onderzoek naar de aanslagen in Parijs die aan Frankrijk was overgeleverd, is door het Franse gerecht vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt RTL wordt door gerechtelijke bronnen bevestigd. Attou, die Salah Abdeslam na de aanslagen in Parijs ging ophalen, wordt in Frankrijk verdacht van heling van misdadigers, een misdrijf waarvoor hij zes jaar cel riskeert. Bij een eventuele veroordeling kan hij wel zijn celstraf uitzitten in België.

Hamza Attou werd opgepakt op zaterdag 14 november 2015, samen met Mohamed Amri (27). Volgens hun advocaten werden de twee mannen in de nacht van 13 op 14 november opgebeld door Salah Abdeslam, die zich op dat moment in Parijs bevond en hen vroeg hem te komen halen. De twee reden eerst naar Parijs en vervolgens terug naar Brussel met Abdeslam aan boord. Op de terugweg werden ze tot driemaal toe gecontroleerd door de Franse politie maar niet tegengehouden.

Bekentenis

Eenmaal in Brussel verliet Mohammed Amri de wagen, waarna Hamza Attou een derde verdachte, Ali Oulkadi, belde en die vroeg naar het metrostation Bockstael in Laken te komen. Oulkadi haalde beide mannen, Attou en Abdeslam, daar op en ging met hen naar een café. Daar bekende Salah Abdeslam dat hij betrokken was bij de aanslagen in Parijs en dat zijn broer Brahim zichzelf daarbij had opgeblazen.

Schaarbeek

Na dat gesprek bracht Oulkadi Salah Abdeslam naar Schaarbeek. Attou werd nog diezelfde zaterdag opgepakt, net als Mohammed Amri. Eind juni 2016 werd Hamza Attou aan het Franse gerecht overgeleverd en vervolgens in Frankrijk in staat van beschuldiging gesteld voor heling van misdadigers.