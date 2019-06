Terwijl de politieke situatie federaal muurvast zit en zijn MR in Wallonië het leven zuur wordt gemaakt door Ecolo en PS, is er ook goed nieuws voor Charles Michel. De premier is voor de derde keer vader geworden.

Amélie Derbaudrenghien, de vriendin van Charles Michel het leven aan Lucie. Het koppel kreeg in 2016 samen een eerste kindje: Jeanne. Charles Michel heeft ook een zoon uit een eerdere relatie, Maximilien.