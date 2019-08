Chaos op Times Square na vrees voor aanslag

Op Times Square, het beroemde plein in New York, is gisteravond grote paniek uitgebroken. Duizenden mensen renden voor hun leven nadat ze dachten getuige te zijn van een aanslag of schietpartij. Het bleek in werkelijkheid om een uitlaat van een motor te gaan. “Dit is de wereld waar we nu in leven.”

Times Square was gisteravond (lokale tijd) volgepakt met toeristen en feestvierders, toen een paar passerende motards aardig gas gaven. Dat veroorzaakte zo veel lawaai dat mensen dachten dat het om geweerschoten ging. De politie werd vervolgens overstelpt met paniekerige telefoontjes.

“Ik heb meteen mijn ouders gebeld en begon te huilen omdat het ergste scenario zich in mijn hoofd afspeelde. Ik hoorde overal geschreeuw en zag veel mensen een restaurant in rennen”, schrijft een ooggetuige op Twitter. Volgens hem begonnen medewerkers de ingang te vergrendelen en te barricaderen.