Chaos na aardbeving: "Gezinnen uit elkaar gerukt"

Duizenden toeristen proberen zo snel mogelijk weg te geraken van het Indonesische eiland Lombok na de aardbeving van gisteren. Er is nu al sprake van 91 doden. Ook op de Gili-eilanden net voor de kust van Lombok was er paniek. Daar proberen de toeristen op bootjes te geraken maar dat lukt niet best. “Gezinnen worden er gewoon uit elkaar gerukt”, zegt Johan Daemen, een Vlaming die er op vakantie is, aan VTM NIEUWS.

“Er worden verschillende boten ingezet naar Bali, maar het is complete chaos om op zo’n boot te geraken”, vertelt Johan aan onze redactie. “Mensen klimmen er op de zijkanten om in de boot te geraken. Gezinnen worden uit elkaar gerukt, kindjes worden op de boot gezet zonder mama en papa. Vrienden die we in de hostel hadden leren kennen, gingen samen naar de boot en enkel het meisje mocht erop, de jongen moest achterblijven. Echt complete chaos.”

Plunderingen in winkels

Ondertussen worden er ook heel wat winkels geplunderd omdat er geen restaurants open zijn. “Het is echt survival of the fittest”, zegt de man uit Neerpelt. “Mijn vriendin en ik gaan nog een nachtje afwachten en dan bekijken of we al dan niet terugkeren naar België. De schrik zit er wel nog in voor een nieuwe aardbeving.”

Bekijk ook: