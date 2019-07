Chaos in Hongkong: demonstranten bestormen parlementsgebouw, politie zet traangas in

In Hongkong zijn tegenstanders van de regering het parlementsgebouw binnengedrongen en richtten er vernielingen aan. De politie liet de situatie eerst begaan, maar grijpt nu toch in. Vandaag vindt er een grote manifestatie voor de democratie plaats voor de 22ste verjaardag van de overdracht van de semi-autonome regio aan China door het Verenigd Koninkrijk in 1997.

De demonstranten droegen helmen, brillen, gezichtsmaskers en paraplu’s om zich te beschermen tegen de pepperspray van de politie, en om hun gezicht te verbergen voor beveiligingscamera’s die in het gebouw hangen.

In het gebouw haalden ze portretten van staatslui naar beneden, spoten ze leuzen in graffiti en vernielden ze de veiligheidscamera’s. Verschillende betogers trokken naar de grote vergaderzaal en legden er een Britse vlag neer. Ondertussen gingen manifestanten buiten aan het gebouw verder met het vernietigen van glazen panelen om de toegang tot het gebouw groter te maken. Anderen bouwden barricades tegen de politie.

De politie van Hongkong vaardigde ’s middags een ultimatum uit. In een Facebookboodschap waarschuwen de ordediensten dat ze binnen niet onafzienbare tijd het regeringsgebouw zullen ontruimen en dreigen ze ermee geweld te gebruiken tegen al wie zich verzet. Inmiddels zijn enkele demonstranten dan maar zelf gestart met het opruimen van hun troep. Rond 18 uur onze tijd greep de politie uiteindelijk in en zette ze traangas in om de demonstranten uit elkaar te drijven.

In de semi-autonome regio vinden de laatste weken ongeziene protesten plaats tegen een omstreden uitleveringswet die het mogelijk zou maken om verdachten van misdrijven uit te leveren aan China. Op 9 juni kwamen 1 miljoen mensen op straat, op 16 juni bijna 2 miljoen.

Jaarlijkse manifestaties

Op 1 juli, de verjaardag van de overdracht van de regio, vinden er jaarlijks manifestaties voor de democratie plaats. De betogers eisen onder meer dat er een nieuwe regeringsleider gekozen wordt via verkiezingen.

De voorbije jaren trokken die bijeenkomsten telkens een massa volk, vooral in 2014, toen de zogeheten parapluprotesten uitbraken. Betogers protesteerden toen 79 dagen in het zakencentrum van de stad voor meer democratie. Ze eisten dat China zich niet moeide met de politieke hervormingen, maar Peking deed geen toegevingen.