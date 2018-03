CEO van ING krijgt dan toch geen opslag

De omstreden salarisverhoging van ING-topman Ralph Hamers gaat niet door. De raad van commissarissen van de Nederlandse bank wilde zijn totale beloning met de helft verhogen naar drie miljoen euro, maar ziet daar van af onder druk van de felle reacties.

"Wij realiseren ons dat we de publieke reactie in Nederland op deze duidelijk gevoelige kwestie hebben onderschat", liet president-commissaris Jeroen van der Veer in een verklaring weten. “Om schade voor het bedrijf te voorkomen is besloten het voorstel niet in stemming te brengen bij de komende aandeelhoudersvergadering.”

Het voorstel van ING stuitte ook op heel wat kritiek binnen de politieke wereld. Zo moest van der Veer zich komen verantwoorden tijdens een zitting in de Tweede Kamer, en ook de Nederlandse minister van Financiën was niet te spreken over de loonsverhoging.

ING liet vorige week weten dat ze hun CEO een loonsverhoging van ruim vijftig procent wilde geven, omdat de topman te weinig zou verdienen in vergelijking met zijn collega’s bij andere Europese ondernemingen.

