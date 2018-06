CEO shockeert met vrouwonvriendelijke uitspraak

Akbar Al Baker, de CEO van vliegmaatschappij Qatar Airways shockeert met enkele vrouwonvriendelijke uitspraken. Zo zegt hij ondermeer dat CEO van het bedrijf zijn een heel uitdagende functie is, die enkel door mannen kan uitgevoerd worden.

Op een persconferentie vraagt een vrouwelijke journaliste aan Akbar Al Baker welke maatregelen Qatar Airways neemt om meer vrouwen in vliegmaatschappijen te brengen. Zeker in het Midden-Oosten, waar er nog minder dan op andere plaatsen vrouwen in de sector werken.

De CEO antwoordt dat dat niet het geval is bij Qatar Airways. Maar wanneer de journaliste hem erop wijst dat de CEO wel een man is, antwoordt hij: "Natuurlijk moet het bedrijf geleid worden door een man, want het is een heel uitdagende positie."

Of de man aan het grappen is of niet, is niet helemaal duidelijk.