Celstraf voor vals slachtoffer Grenfell

Een vermeend slachtoffer van de brand in de Grenfell Tower in Londen is veroordeeld tot 21 maanden cel. De man beweerde dat zijn vrouw en zoon bij de zware brand waren omgekomen, maar dat bleek één grote leugen om een schadevergoeding van ongeveer 11.000 euro te kunnen krijgen.

De grote brand in de Londense toren kostte aan 71 mensen het leven. Anh Nhu Nguyen (53) vertelde de politie dat ook zijn vrouw en zijn zoontje niet op tijd konden ontsnappen aan de vlammen, een verhaal dat hij herhaalde tijdens een interview met Sky News. De man werd ook gefotografeerd toen de Britse prins Charles zijn steun kwam betuigen aan de slachtoffers van de verwoestende brand.

Achteraf bleek dat de man het verhaal volledig verzonnen had omdat hij op die manier in aanmerking kon komen voor 11.000 euro aan financiële steun. Nguyen woonde zelfs niet in de Grenfell Tower en had daarnaast ook helemaal geen vrouw of kind.

Al 28 keer veroordeeld

De advocaat van Anh Nhu Nguyen zegt dat de man over een bijzonder laag IQ beschikt en dat hij de leugens niet met opzet heeft verspreid, maar dat maakte geen indruk op de rechter. Die veroordeelde hem tot 21 maanden cel. De man was trouwens niet aan zijn proefstuk toe: hij staat bij de politie bekend onder zeventien aliassen en werd al 28 keer veroordeeld.