Catalaan Sanchez moet in cel blijven

Een rechter van het Spaanse Hooggerechtshof heeft geweigerd de separatist Jordi Sanchez toestemming te geven om de gevangenis te verlaten. Sanchez kan zo komende maandag niet aanwezig zijn bij zijn eedafleging als minister-president in het Catalaanse parlement.

Onderzoeksrechter Pablo Llarena heeft de invrijheidstelling van Sanchez, die voor opruiing wordt vervolgd, geweigerd omdat er een "risico op recidive" is. Sanchez krijgt ook geen toelating om uitzonderlijk de gevangenis te verlaten.

Sanchez (53) werd op 21 december bij de vervroegde regionale verkiezingen in Catalonië als volksvertegenwoordiger gekozen, hoewel hij gevangen zit. Hij zou maandag worden ingezworen als minister-president ter vervanging van Carles Puigdemont, die het minister-presidentschap aan zich voorbij moest laten gaan omdat hij naar België vluchtte.

Beslissing eerbiedigen

Woordvoerder Íñigo Méndez de Vigo van de Spaanse regering zei vandaag de beslissing van de rechters te respecteren. Hij herhaalde dat iemand in voorlopige hechtenis "niet in de situatie verkeert om de functies uit te oefenen die toekomen aan de minister-president van Catalonië".

Geen eedaflegging maandag?

Méndez de Vigo vroeg de separatisten, die de meerderheid hebben in het Catalaanse parlement, een kandidaat te vinden "die zijn functies kan uitoefenen in een wettelijk kader". Omdat Sanchez de enige kandidaat voor het ambt is, lijkt het weinig waarschijnlijk dat de parlementszitting maandag kan doorgaan zoals voorzien.