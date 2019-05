De Dragon, een ruimtecapsule van Space X, heeft succesvol het internationaal ruimtestation bereikt. Space X is het bedrijf van Elon Musk. De ruimtecapsule werd zaterdag gelanceerd vanop Cape Canaveral in Florida en is vandaag aangekomen aan het ISS. Er werd een lange robotarm gebruikt om de capsule met het ISS te verbinden. De capsule bracht zo'n 2500 kilo aan bevoorrading voor het ISS.