Canadese politie zoekt twee tieners die verdacht worden van drie moorden

De Canadese politie is op zoek naar twee tieners die ervan verdacht worden een Australische man en zijn Amerikaanse vriendin te hebben vermoord in de provincie Brits-Columbia. Ze zouden ook iets te maken hebben met de dood van een andere man, wiens lichaam niet ver van hun uitgebrande wagen gevonden is.

De tieners, van 19 en 18 jaar oud, zijn sinds vorige week vermist en worden verdacht van de drie moorden. De lichamen van het koppel, een 23-jarige man en een 24-jarige vrouw, werden op 15 juli aangetroffen op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Liard Hot Springs, een populaire toeristische bestemming. De politie bevestigt dat ze zijn doodgeschoten.

Vier dagen later is een uitgebrande pick-uptruck van de tieners ontdekt in Dease Lake, zo'n 470 kilometer ten zuidwesten van Liard Hot Springs. Toen de politie ter plekke kwam, vond ze een ander lichaam, van een 50- of 60-jarige man.

De verdachten hebben Brits-Columbia verlaten en zijn in het noorden van de provincie Saskatchewan gezien, laat de politie weten. De tieners zouden extreem gevaarlijk zijn, klinkt het nog.