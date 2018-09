Canadees opgepakt voor moord op Belgische toeriste

In Boston Bar, een klein dorpje op drie uur ten noorden van de Canadese stad Vancouver, is zaterdag een man in verdenking gesteld voor de moord op een 28-jarige Belgische toeriste eind augustus in British Colombia, in het westen van het land.

De 28-jarige Amélie Sakkalis werd op 22 augustus dood aangetroffen ten noorden van Boston Bar in de westelijke provincie British Columbia, nadat de politie ter plaatse was geroepen omwille van een “verdacht voorval”. Een man die op de plaats-delict aanwezig was, werd gearresteerd en de politie nam ook een wagen in beslag die volgens hen in verband kon gebracht worden met de moord. De verdachte, een man uit British Columbia, werd door de speurders ondervraagd en nadien weer vrijgelaten.

Lift

De dag voor haar lichaam werd aangetroffen, had Sakkalis nog een bericht gepost op Facebook waarin ze zei dat ze een lift zocht en op zoek was naar iemand met wie ze vanuit het stadje Penticton naar Vancouver of Tofino op Vancouver Island kon meerijden.

Op de dag van haar overlijden postte ze nog een berichtje in de Franstalige Facebookgroep ‘Guide du Croutard’, voor Franstaligen in Vancouver, dat ze op zoek was naar een slaapplaats omdat alle hostels in Vancouver volzet waren.

In augustus meldde CBC al dat een persoon werd gearresteerd in verband met het “verdacht overlijden”. De man werd na verhoor weer vrijgelaten. Het is niet duidelijk of het om dezelfde man gaat die nu in verdenking werd gesteld. Die heet volgens CBC Sean Ryan William McKenzie.