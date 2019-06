Canada verbiedt vanaf 2021 plastic voor eenmalig gebruik

Canada gaat vanaf 2021 plastic artikelen voor eenmalig gebruik verbieden. Dat heeft premier Justin Trudeau maandag aangekondigd. "De vervuiling door plastic is een wereldwijde plaag", aldus Trudeau.

Het gaat onder meer om flessen, rietjes en zakjes uit plastic en ook piepschuim. De precieze lijst van producten die zullen gebannen worden, wordt vastgelegd in samenspraak met wetenschappers.

"Als ouders brengen we onze kinderen naar het strand en moeten we zoeken naar zand waar geen plastic in zit", illustreerde Trudeau het grote vervuilingsoprobleem.

Elk jaar raken wereldwijd een miljoen vogels en meer dan 100.000 zeezoogdieren gewond of sterven ze omdat ze verstrikt geraken in plastic afval of plastic verwarren met voedsel.