Canada, Frankrijk en Duitsland verheffen stem na verklaringen Saoedi-Arabië

Verschillende westerse landen laten weten geen genoegen te nemen met de uitleg van Saoedië-Arabië over de dood van journalist Jamal Khashoggi. Duitsland dreigt zelfs met economische repercussies. Volgens de Saoedi's kwam Khashoggi om tijdens een "handgemeen" in het consulaat, waar hij papieren in orde kwam brengen.

Canada noemde de uitleg van Saoedi-Arabië "geloofwaardig noch samenhangend". "We herhalen onze vraag naar een diepgravend onderzoek, in volle samenwerking met de Turkse autoriteiten", zei minister van Buitenlandse Zaken Chrystia Freeland. Eerder had EU-buitenlandvertegenwoordiger Federica Mogherini al een grondig onderzoek geëist. In Parijs stuurde minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian een apart persbericht uit waarin hij stelt dat de bevestiging van de dood van Jamal Khashoggi "een eerste stap" is om de waarheid te achterhalen. "Maar vele vragen blijven onbeantwoord.

Strategische bondgenoten

De verwachtingen zijn hoog, want onze beide landen zijn strategische bondgenoten, wat openhartigheid en transparantie vereist." VS-president Donald Trump herhaalde dat ook hij meer uitleg verwacht van Saoedi-Arabië, al acht hij het "mogelijk" dat de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman echt van niets wist. Trump overweegt nog steeds sancties, maar zegt tegelijk dat wapencontracten opzeggen "ons meer pijn zal doen dan hen". Duitsland gaat inmiddels wel een stap verder.

Gefolterd?

"Er blijven zoveel vragen bestaan en ik kan me niet inbeelden dat er binnen de Duitse regering een positieve basis bestaat om wapenexport naar Saoedi-Arabië goed te keuren", zei buitenlandminister Heiko Maas zaterdagavond op de Duitse tv-zender ARD. De diplomatieke druk neemt toe nadat de voorbije dagen in de Turkse pers nieuwe elementen zijn opgedoken die bezwarend zijn voor Saoedi-Arabië. Khashoggi zou niet alleen vermoord zijn in het Turkse consulaat, maar ook gefolterd. Het onderzoek gaat inmiddels door. Zo wordt een groot bos in de buurt van Istanboel doorzocht. Ankara zegt dat het op termijn "alles" zal onthullen over het lot van de journalist.