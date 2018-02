Canada in de ban van moordende tuinier

In de Canadese stad Toronto voert de politie een merkwaardig moordonderzoek. Een tuinman van 66 wordt verdacht en beschuldigd van 5 moorden, maar mogelijk maakte hij meer slachtoffers. De stoffelijke resten van de doden zou hij begraven hebben in de tuinen en in de plantenbakken van de mensen bij wie hij ging tuinieren.

De 66-jarige Bruce McArthur wordt verdacht van minstens vijf moorden en werkte als tuinman. In die hoedanigheid kreeg hij de kans om zijn slachtoffers in verschillende tuinen in de stad te begraven. De politie is een woonwijk in Toronto een onderzoek gestart en wil in een tuin gaan graven naar mogelijke stoffelijke resten van slachtoffers.

“We onderzoeken delen in de tuin, die de honden ons hebben aangeduid”, zegt Hank Idsinga van de politie van Toronto. “We hadden ook een radar om de grond te scannen, dankzij de provinciale politie van Ontario, en we hebben enkele plaatsen gevonden waar de aarde geschonden was. Dus zullen we die plaatsen onderzoeken. “