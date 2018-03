Cambridge neemt afscheid van Hawking

In Cambridge wordt deze namiddag afscheid genomen van de overleden wetenschapper Stephen Hawking. De begrafenisplechtigheid vindt om 15 uur Belgische tijd plaats in de kerk Great St. Mary's, vlakbij de universiteit waar de astrofysicus meer dan vijf decennia lang onderzoek voerde.

Volgens de BBC worden ongeveer 500 familieleden, vrienden en collega's verwacht voor de dienst. De as van Hawking zal later worden bijgezet in Westminster Abbey, naast het stoffelijk overschot van Isaac Newton.

ALS

Hawking kreeg op zijn 21ste de diagnose dat hij leed aan de ongeneeslijke spierziekte ALS. Door de ziekte belandde hij in een rolstoel en moest hij een computer gebruiken om te kunnen communiceren.

Hij gold als een van de belangrijkste experts op het vlak van zwaartekracht en zwarte gaten, en verwierf wereldwijde faam met zijn boek 'A brief history of time' ('Het heelal' in het Nederlands), dat in 1988 werd gepubliceerd en waarvan meer dan tien miljoen exemplaren werden verkocht.

De professor overleed op 14 maart vreedzaam in zijn slaap thuis in Cambridge. Hij werd 76.