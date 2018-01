Californië opent eerste cannabisshops

In de Amerikaanse staat Californië zijn gisteren de eerste cannabiswinkels geopend. Vanaf 1 januari is het recreatief gebruik van de drugs er legaal.

In Californië is sinds 1996 al het medicinaal gebruik van cannabis toegelaten, maar nu is het de grootste Amerikaanse staat waar ook recreatief gebruik legaal is. Burgers ouder dan 21 jaar mogen er voortaan tot 28,5 gram op zak hebben en mogen thuis ook zes cannbisplantes bezitten. De drugs mogen wel nog steeds niet in het openbaar genuttigd worden.

De nieuwe wet werd in 2016 per referendum goedgekeurd. Gisterochtend deden de eerste officiële cannabisshops de deuren open. Verspreid over de hele staat kregen voorlopig nog maar enkele tientallen uitbaters een licentie, die zowel door de staat als door de lokale autoriteiten moet worden goedgekeurd. Onder meer in Oakland, Berkeley, San Jose, Santa Cruz en San Diego kunnen geïnteresseerden al terecht voor legale cannabis.

Los Angeles en San Francisco hebben nog geen licenties uitgevaardigd. De legalisering van cannabis in Californië zal volgens experten de recreatieve markt in de Verenigde Staten doen toenemen tot 3,7 miljard dollar in 2018 en tot meer dan 5 miljard in 2019. Het recreatief gebruik van cannabis is naast Californië ook toegelaten in zeven andere staten en het District of Columbia, dat de hoofdstad Washington omvat