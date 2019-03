Caddies en medespelers klappen uit de biecht: zo zeurt Trump bij het golfen

De Amerikaanse president Donald Trump is een winnaar en dat laat hij niet in de weg staan door regels of etiquette. Toch niet op de golfbaan, als we de Amerikaanse sportjournalist Rick Reilly van Sports Illustrated mogen geloven. De man speelde zelf tegen de president en interviewde heel wat van zijn caddies en mensen met wie Trump ooit al een balletje sloeg.

Hij getuigde daar gisteren over in de Britse krant The Sunday Times. Zelf nam hij het tegen Trump op in de periode nog voor hij politiek actief was. Reilly was toen een boek aan het schrijven over golf, dat in 2003 uitkwam. Decor was een Trumpcourse in New York.

Vogel

Volgens de reporter deed Trump soms een slag over als die niet goed was en beweerde hij dan dat hij afgeleid was door een overvliegende vogel. Hij sloeg ook op balletjes van andere spelers als die dichter bij de hole lagen. Daarbovenop paste hij de score aan in zijn voordeel en claimde hij zelfs een ‘gimme’ – dat is een punt dat niet gemaakt hoeft te worden omdat de bal gewoon niet meer naast de hole kan – terwijl zijn golfbal nog niet eens in de green – de zone rond de hole – lag.

Tijdens een partijtje met golflegende Tiger Woods zou hij zelfs eens ontkend hebben dat hij een bal in de vijver had geslagen. Caddies gaven hem de bijnaam ‘Pele’ – naar de bekende voetballer – omdat hij zo goed tegen een bal kan trappen. Voor alle duidelijkheid: niet op het voetbalveld, maar op de golfcourse. Als hij bijvoorbeeld een balletje in de bosjes slaat, trapt hij het gewoon weer op de baan, zo vertellen ze. “Hij gooit ermee, trapt ertegen en verplaatst ze”, klinkt het. “Hij zeurt als mensen kijken en als mensen níét kijken.

Reilly zei eerder al aan The Washington Post dat als het over vals spelen ging, Trump een “11 op een schaal van 10” was. Toen Trump op zeker moment een paar keer een slag over had gedaan, zei hij: “schrijf dat ik altijd van de eerste keer goed sla, in het leven krijg je ook geen tweede kansen”.

Reilly is niet de eerste die dergelijke verhalen over Trump ophangt. In januari vorig jaar vertelde de Noorse golfkampioene Suzann Pettersen – al 10 jaar een goede vriendin van Trump – aan de Noorse krant Verdens Gang dat de president “vals speelt als een gek”. “Ik ben er vrij zeker van dat hij zijn caddies goed betaalt”, zegt ze. “Hoe ver hij zijn bal soms ook in de bosjes slaat, tegen dat we ter plaatse zijn, ligt hij mooi in het midden van de baan.”

Hetzelfde verhaal bij acteur Samuel L. Jackson, rocker Alice Cooper en bokser Oscar De La Hoya. Die laatste zei in een interview met persbureau AP in 2016 dat Trump altijd als eerste sloeg en er dan meteen met zijn golfwagentje vandoor ging. Tegen dat de andere spelers dan ter plaatse waren, stond hij al met zijn bal in het midden van de baan te wachten. Toen hij bij een hole zijn bal in de bosjes sloeg, ging hij er opnieuw als eerste vandoor en ‘vond’ hij zijn bal op een meter van de hole. “Ik ga hem niet meer slaan, het is een gimme”, klonk het droog.

"Slecht"

Trump zelf heeft altijd volgehouden dat hij niet zeurt. Over De La Hoya vertelde hij achteraf aan AP dat hij nooit tegen de man speelde. Hij zag hem naar eigen zeggen wel eens aan het werk en vond dat hij toen “heel slecht speelde”. “Ik ben een veel betere golfer dan hij”, klonk het.