Buza: "Voorzichtig in Jeruzalem"

Buitenlandse Zaken roept Belgen in Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook op tot verhoogde waakzaamheid en om "weg te blijven van deze betogingen en samenscholingen". Dat staat te lezen op de website van Buitenlandse Zaken.

Naar aanleiding van de geplande opening van de verhuisde Amerikaanse ambassade in Jeruzalem worden er protestacties verwacht. Duitsland heeft zijn landgenoten al opgeroepen de Oude Stad te vermijden.

Ook bij Buitenlandse Zaken in België vraagt men Belgen waakzaam te zijn. "Vanaf vrijdag 11/05/2018 kunnen er spanningen optreden in Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook als gevolg van gebeurtenissen in de nabije toekomst. Het is daarom raadzaam om waakzaam en voorzichtig te zijn en om weg te blijven van deze betogingen en samenscholingen", staat te lezen in het reisadvies op de website van Buitenlandse Zaken.

"Naar aanleiding van toenemende spanningen in Israël, de Westelijke Jordaanoever en Jeruzalem wordt reizigers aangeraden om een verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen", zo luidt het verder.