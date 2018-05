Buurlanden Congo nemen voorzorgen

Alle buurlanden van Congo zijn voorzorgsmaatregelen aan het nemen tegen de mogelijke verspreiding van het ebolavirus, dat begin mei uitbrak in het land. De maatregelen zijn gericht op het nagaan van grensoverschrijdende verspreiding van het virus en het indammen van de uitbraak. Dat zegt Matshidiso Moeti, regionaal directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Afrika.

Het gezondheidsdepartement van de Verenigde Naties (VN) is vooral bezorgd dat de uitbraak zich zal uitbreiden naar buurlanden Congo-Brazzaville en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Beide landen grenzen aan Congo met een rivier die verbonden is met de noordwestelijke Evenaarsprovincie van Congo, het gebied waar het virus is uitgebroken.

Mbandaka, hoofdstad van de Evenaarsprovincie, is een belangrijke havenstad langs de Congorivier en is de eerste grote stad in Congo waar het ebolavirus is vastgesteld. De havenstad ligt op een vijftigtal kilometer van de grens met Congo-Brazzaville.

Hulp van WHO

De WHO heeft de negen buurlanden van Congo geholpen door hen te voorzien van beschermende uitrusting, thermometers en diagnostische testen die snel resultaten leveren. Tot zover is de uitbraak van het virus beperkt tot binnen Congo.

Het totaal aantal vermoedelijke ebolagevallen is in het Centraal-Afrikaans land naar 58 gestegen, 28 hiervan zijn bevestigd. Vermoedelijk zijn 27 personen overleden ten gevolge van het virus, drie hiervan zijn bevestigd.

Oorsprong verspreiding

De oorsprong van de verspreiding van het virus kon teruggevonden worden bij een begrafenis, een bezoek aan een gezondheidscentrum en een kerkdienst. Ebola veroorzaakt koorts die vaak leidt tot interne bloedingen en vaak fataal is.

