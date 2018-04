Bush: "Mama was grappig tot laatste dag"

Voormalig Amerikaans president George W. Bush heeft voor het eerst gereageerd op de dood van zijn moeder. “Ze was een erg grappig persoon, tot op haar laatste dag”, zei Bush op een bijeenkomst in zijn presidential center.

“Toen moeder in het ziekenhuis lag, sprak ze plots een dokter aan”, zei Bush. “Ze vroeg: ‘Weet je waarom George geworden is wie hij nu is?’ De dokter stond perplex en knikte. Moeder antwoordde: ‘Omdat ik dronk en rookte toen ik zwanger was van hem”.

Bush benadrukte hoe grappig zijn moeder was, zelfs in de laatste dagen voor haar dood. “De dag voor ze stierf zei ik haar dat ik van haar hield en dat ze een geweldige moeder was geweest. Daarop antwoordde ze doodleuk: ‘Je was mijn favoriete zoon… aan telefoon”.

Ex-first lady Barbara Bush overleed dinsdag op 92-jarige leeftijd. Afgelopen weekend besliste ze om zich niet verder te laten behandelen voor de long- en hartproblemen, waar ze al lang mee kampte. Bush was de oudste nog levende first lady en de tweede vrouw in de Amerikaanse geschiedenis die én vrouw én moeder was van een president van de VS.

Bekijk ook: